Puglia, ok a vendita combinata biglietti treni

Grazie all’accordo sottoscritto oggi con la Regione, in Puglia può partire la vendita combinata da parte di Trenitalia di abbonamenti e biglietti delle altre società di trasporto ferroviario che operano sul territorio regionale. In sostanza, attraverso i canali di vendita di Trenitalia sarà possibile acquistare anche ticket e abbonamenti di Ferrotramviaria, Fal e Ferrovie del Gargano. Lo annuncia l'assessore ai Trasporti regionali, Giovanni Giannini. «Questa iniziativa - spiega - semplificherà le modalità di vendita di biglietti e abbonamenti ferroviari, offrendo ai clienti soluzioni di viaggio combinate acquistabili nei canali di vendita di Trenitalia. Naturalmente il prezzo di commercializzazione della soluzione combinata verrà dato dalla somma dei prezzi dei titoli di viaggio delle singole imprese ferroviarie senza alcun sovraprezzo per la mediazione. Il tutto in attesa della realizzazione della tariffa unica integrata».