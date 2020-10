Coronavirus Italia, 21.273 nuovi casi e 128 morti nelle ultime 24 ore

Sono 21.273 i nuovi casi e 128 i morti registrati oggi, domenica 25 ottobre, nel consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. 222.241 sono le persone attualmente positive (+19.059), 37.338 morti (+128), 266.203 guariti (+2.086), per un totale di 525.782 casi (+21.273), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 222.241 attualmente positivi, 12.006 (+716) sono ricoverati in ospedale, 1.208 (+80) necessitano di terapia intensiva, mentre 209.027 (+18.260) si trovano in isolamento domiciliare.

Con 2.086 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 222.241 (19.059 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 17.180 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 37.339, mentre il numero totale dei casi è di 525.782. Quasi 6mila contagi in Lombardia: sono 5.762 nuovi casi registrati in Lombardia e 25 i decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 1.049 i malati in terapia intensiva (ieri erano 1.128) di cui 213 in Lombardia (+28), 141 nel Lazio (+4) e 108 in Campania (+4). I ricoverati con sintomi sono 10.549, 855 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 174.404 (15.788 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 14.134.453, di cui 182.032 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 170.392). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 8.679.107. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.