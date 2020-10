Coronavirus Italia, 16.079 nuovi casi e 136 morti nelle ultime 24 ore

Sono 16.079 i nuovi casi e 136 i morti registrati nell’ultimo giorno. È di 169.302 persone attualmente positive (+13.860), 36.968 morti (+136), 259.456 guariti (+2.082), per un totale di 465.726 casi (+16.079), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 169.302 attualmente positivi, 9.694 (+637) sono ricoverati in ospedale, 992 (+66) necessitano di terapia intensiva, mentre 158.616 (+13.157) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra un ulteriore aumento dei nuovi casi con 16.079 nuovi contagi a fronte dei 15.199 registrati ieri. Leggermente inferiore il numero dei tamponi realizzati: 170.392 contro i 177.848 di ieri. Aumentano anche i morti (136 contro i 127 di ieri, mai così tanti dal 21 maggio scorso quando furono registrati 157 decessi), mentre sono più o meno stabili gli incrementi dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari oggi infatti registrano un +637 (ieri erano stati +603), mentre le terapie intensive aumentano di 66 unità (ieri era stato registrato il dato di +56). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.125 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.550, dalla Campania con 1.541 e dal Veneto con 1.325 nuovi contagi. Superano i mille casi giornalieri anche Lazio (1.251) e Toscana (1.145).