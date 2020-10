Coronavirus Italia, 15199 nuovi casi e 127 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino nazionale diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile sono 15.199 i nuovi casi e 127 i morti registrati nell’ultimo giorno.



155.442 sono invece le persone attualmente positive (+12.703), 36.832 morti (+127), 257.374 guariti (+2.369), per un totale di 449.648 casi (+15.199), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 155.442 attualmente positivi, 9.057 (+603) sono ricoverati in ospedale, 926 (+56) necessitano di terapia intensiva, mentre 145.459 (+12.044) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra un aumento importante dei nuovi casi. Un incremento in parte dovuto anche al numero di tamponi realizzati: ben 177.848, un vero e proprio record, mentre ieri erano stati 144.737 i test effettuati. Aumenta in modo vertiginoso anche il numero dei morti, 127 (ieri erano stati 89): un numero che non veniva raggiunto dal 22 maggio scorso quando erano stati registrati 131 decessi. Meno ripida, invece, la crescita delle terapie intensive (+56 contro i +73 di ieri) e dei ricoveri ospedalieri (+603, ieri erano stati +778). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.125 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.799, dalla Campania con 1.760 e dal Veneto con 1.422 nuovi casi.