Coronavirus, in Italia 10.925 nuovi casi e 47 vittime. Record di tamponi, 165.837

In Italia oggi si registrano 10.925 nuovi casi di Coronavirus. Sono i dati del ministero della Salute. Eseguiti nelle ultime 24 ore 165.837 tamponi, che portano a 116.935 gli attualmente positivi. Registrati anche 47 nuovi decessi, mentre 1255 sono i nuovi guariti. Crescono di 506 unità i ricoveri in ospedale, di cui 67 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Italia si sono registrati 402.536 casi.