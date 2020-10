Coronavirus Italia, raggiunto record di contagi: 7332 casi e 43 decessi

Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia: oggi 14 ottobre i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 394 in più (ieri 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Nuovo record di tamponi: 152.196, 40mila più di ieri. È di 92.445 persone attualmente positive (+5.252), 36.289 morti (+43), 244.065 guariti (+2.037), per un totale di 372.799 casi (+7.332), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 92.445 pazienti attualmente positivi, 5.470 sono ricoverati con sintomi (+394), 539 sono in terapia intensiva (+25) e 86.436 sono invece in isolamento domiciliare (+4.833).

Dei 43 morti, 17 vengono dalla Lombardia, 5 dal Lazio, 4 da Piemonte ed Emilia Romagna. La Lombardia si conferma la regione con più casi con 1.844 nuovi positivi, seguita da Campania (818), Veneto (657) e Lazio (543). Sotto i cento casi giornalieri solo 4 regioni (Calabria, Val d’Aosta, Basilicata e Molise), nessuna a contagio zero.