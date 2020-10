Coronavirus, in Puglia 180 nuovi casi, 92 nel Barese. Record di tamponi: 5588. Riattivato hospital a Bisceglie. Lopalco: «Ospedali reggono»

Oggi in Puglia si registrano 180 nuovi casi di Coronavirus. Lo rende noto la regione nel consueto bollettino. Record di tamponi, ben 5588 analizzati nelle ultime 24 ore: 92 casi positivi sono stati riscontrati in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 40 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi con provincia di residenza non nota, 2 casi fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 461.971 test. 5.235 sono i pazienti guariti. 3.998 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.849, così suddivisi: 3.995 nella Provincia di Bari; 914 nella Provincia di Bat; 804 nella Provincia di Brindisi; 2.407 nella Provincia di Foggia; 900 nella Provincia di Lecce; 748 nella Provincia di Taranto; 77 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

LOPALCO: OSPEDALI NON ANCORA SOTTO STRESS - In Puglia «per il momento non c'è una forte pressione sugli ospedali, stiamo riuscendo a far fronte ai ricoveri Covid e non Covid senza difficoltà». Lo dichiara il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale per l’emergenza coronavirus e assessore regionale alla Sanità in pectore.

Secondo la Fondazione Gimbe, la Puglia è tra le sette Regioni dove la percentuale dei casi Covid ospedalizzati è superiore alla media nazionale (del 6,6%) e si attesta all’8,9%.

«Nelle terapie intensive - spiega Lopalco - fortunatamente ci sono pochi casi, quindi abbiamo ampia disponibilità di posti letto e respiratori». Stando all’ultimo dato, aggiornato a ieri, sono 19 i pazienti Covid ricoverati nelle rianimazioni a fronte di 305 posti a disposizione in tutta la regione. «Ovviamente - continua Lopalco - monitoriamo ogni giorno la situazione attraverso delle riunioni quotidiane con i responsabili delle strutture. Ci sono aree dove magari la pressione è maggiore, però con il mutuo soccorso riusciamo a gestire e ridistribuire i pazienti senza affanni. Un aumento dei ricoveri dalla fine dell’estate c'è stato, ma man mano che cresce il numero di pazienti noi riattiviamo i posti letto». In Puglia, a ieri, erano 326 i ricoveri totali per Covid. (