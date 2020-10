Covid, in italia cresce ancora numero contagi (+5.724) e altre 29 vittime: nessuna regione covid free

Purtroppo non accenna a scendere il numero dei nuovi contagi da Covid a livello nazionale. Oggi è stato raggiunto un nuovo picco di positivi in 24 ore: sono stati registrati 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri, per un totale di 349.494.

Lieve aumento anche del numero dei decessi, 29 contro i 28 di ieri, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva, quindi, a 36.140.

In crescita i tamponi effettuati, dai 129.471 di ieri ai 133.084 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende, inoltre, che il totale dei dimessi/guariti è pari a 238.525 (+976), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 74.829 (+4.719).

Al momento sono 4.336 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 390 persone, tre in più rispetto a ieri.

Sono, poi, 70.103 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.140), la Campania (664), il Veneto (561), la Toscana (548), il Piemonte (499), il Lazio (384). Nessuna Regione è a contagi zero.