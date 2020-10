Coronavirus Italia, 2257 contagi e 16 morti nelle ultime 24 ore

È di 58.903 persone attualmente positive (+1.474), 36.002 morti (+16), 232.681 guariti (+767), per un totale di 327.586 casi (+2.257), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 58.903 pazienti attualmente positivi, 3.487 sono ricoverati con sintomi (+200), 323 sono in terapia intensiva (+20) e 55.093 sono invece in isolamento domiciliare (+1.254).





Rispetto a ieri diminuiscono i nuovi contagi (2.257 nuovi casi oggi contro i 2.578 di ieri), ma il dato è fortemente influenzato, così come avviene dopo ogni weekend, dal basso numero di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati realizzati 60.241 test a fronte dei 92.714 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Oggi, inoltre, si registra un vero e proprio balzo dei ricoveri, con i ricoveri ordinari in aumento di 200 unità rispetto alla giornata di ieri e le terapia intensive che aumentano di 20 unità. La Regione che registra il maggior incremento dei nuovi casi è invece la Campania con 431 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 251, dal Lazio con 248 e dal Veneto con 230 nuovi casi.