Coronavirus, in Puglia 151 nuovi casi, 97 nel Barese. Analizzati 3486 test

Oggi in Puglia si registrano 151 nuovi casi di Coronavirus, su 3486 tamponi analizzati. Lo comunica la Regione. Le positività sono così distribuite: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 424.869 test. 4.739 sono i pazienti guariti. 2.897 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.234, così suddivisi: 3.298 nella Provincia di Bari; 737nella Provincia di Bat; 779 nella Provincia di Brindisi; 1961 nella Provincia di Foggia; 821 nella Provincia di Lecce; 572 nella Provincia di Taranto; 62 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.