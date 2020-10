Coronavirus, in Puglia 111 nuovi casi. Nel Barese un decesso e 65 positivi. Si valuta obbligo mascherina all'aperto

In Puglia si registrano 111 nuovi casi di Coronavirus, su 3918 tamponi analizzati. Lo comunica la regione che ha diffuso il consueto bollettino. Le positività son così distribuite: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. È stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 421.383 test. 4.724 sono i pazienti guariti. 2.761 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.083, così suddivisi: 3201 nella Provincia di Bari; 716 nella Provincia di Bat; 775 nella Provincia di Brindisi; 1945 nella Provincia di Foggia; 818 nella Provincia di Lecce; 564 nella Provincia di Taranto; 62 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

SI VALUTA USO MASCHERINA ALL'APERTO - L’uso della mascherina all’aperto «è un’ipotesi che stiamo prendendo in considerazione proprio in queste ore, oggi i tecnici ci hanno consegnato il report settimanale, lo analizzeremo in giornata e valuteremo il da farsi». Lo spiega il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Quindi, dopo Calabria, Sicilia, Campania e Lazio, anche la Regione Puglia sta valutando di introdurre l’obbligo di mascherina all’aperto. L’aumento dei contagi di coronavirus è costante, la seconda ondata è ormai iniziata e con l’apertura delle scuole la situazione rischia di peggiorare rapidamente. Per questo motivo, anche la Puglia sta decidendo di allinearsi alle altre Regioni.