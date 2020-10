Serie C: nel Potenza 2 tesserati positivi al Coronavirus

Due tesserati del Potenza calcio (serie C, girone C) sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società lucana, specificando che la positività è stata riscontrata «al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri, venerdì 2 ottobre». Domani, per la seconda giornata del torneo di serie C, il Potenza giocherà in casa del Palermo.

La società rossoblù «ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo - è scritto nel comunicato - la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria di Potenza».