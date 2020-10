Coronavirus Italia, boom di nuovi casi, +2548. Aumentano i ricoveri (+61), 24 decessi

Oggi in Italia si registrano 2548 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 118.236 tamponi analizzati. Lo rendono noto i dati quotidiani diffusi dal Ministero della Salute. Attualmente ci sono 52.647 positivi, e nella giornata di ieri, purtroppo, ci sono anche 24 ulteriori vittime. Il numero dei deceduti totali, quindi, sale a 35.918

1140 sono i guariti nelle ultime 24 ore, e 61 ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva. In totale, dall'inizio della pandemia, gli ammalati complessivi in Italia sono stati 317.409.