Coronavirus, in Puglia 114 nuovi casi, 74 solo nel Barese. Un decesso a Foggia

Oggi in Puglia si registrano 114 nuovi casi di Coronavirus, sulla base di 4152 tamponi. Lo comunica la regione che ha diffuso il consueto bollettino, e la maggior parte delle positività si registra nel Barese, dove i casi sono ben 74. I restanti contagi sono distribuiti così: 5 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 19 in quella di Foggia, 6 nel Leccese, 8 nel Tarantino, e uno di residenza non nota. Nel Foggiano si registra anche un decesso.

Per quanto riguarda i casi in provincia di Bari, la Asl locale comunica che si tratta in massima parte di contatti stretti di casi già noti, risultato dell'attività di monitoraggio e tracciamento condotta in maniera capillare da parte delle strutture e del personale impiegato nella sorveglianza epidemiologica.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 413.516 test. 4.697 sono i pazienti guariti. 2.607 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.900, così suddivisi: 3.108 nella Provincia di Bari; 699 nella Provincia di Bat; 774 nella Provincia di Brindisi; 1.906 nella Provincia di Foggia; 803 nella Provincia di Lecce; 548 nella Provincia di Taranto; 60 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.