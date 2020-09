Coronavirus, in Puglia 99 casi, quasi tutti tra il Barese, il Foggiano e la Bat. 3 vittime

In Puglia ci sono 99 nuovi casi di Coronavirus, quasi tutti concentrati tra Bari, Foggia e la Bat. Lo conferma la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 4577 tamponi, e le positività sono così distribuite: 32 in provincia di Bari, 30 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia Bat e 2 in provincia di Foggia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 409.364 test. 4.675 sono i pazienti guariti. 2.516 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.786, così suddivisi: 3034 nella Provincia di Bari; 694 nella Provincia di Bat; 773 nella Provincia di Brindisi; 1887 nella Provincia di Foggia; 797 nella Provincia di Lecce; 540 nella Provincia di Taranto; 60 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (1 caso eliminato da database). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.