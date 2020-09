Coronavirus, in Basilicata impennata di contagi: 47 in 24 ore. Muore 93enne ricoverata al San Carlo

Nella giornata di ieri in Basilicata sono stati analizzati 519 tamponi, e i contagi da Coronavirus continuano a crescere. Sono ben 47, infatti, i nuovi positivi, 28 dei quali in una casa di riposo di Marsicovetere (Pz). Gli altri contagi sono 4 a Potenza, che fanno parte dello stesso nucleo familiare e di cui avevamo dato notizia già nella serata di ieri, 3 a Venosa, 2 ad Altamura con tamponi fatti a Matera, e uno rispettivamente nei comuni di Tramutola, Pescopagano, Melfi, Pietragalla, Rapolla, San Severino Lucano, Lagonegro, Lauria, Matera, più una donna calabrese che ha fatto il tampone a Lagonegro.

Arriva inoltre la notizia del decesso di una 93enne ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza.

Il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri ha dichiarato sui suoi social quanto segue: «A seguito della positività della paziente ospite in una casa di riposo per anziani di Marsicovetere, sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale e agli ospiti della struttura. Risultano positive 28 persone tra operatori ed ospiti. TUTTI gli operatori positivi sono in isolamento, inoltre si sta tracciando la filiera di contatti dei familiari che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Anche per gli operatori negativi si è provveduto all’isolamento domiciliare. Bisogna interrompere la catena epidemiologica ed è per questo che insieme alle Autorità Sanitarie e alla Regione Basilicata si è deciso di isolare la struttura pur garantendo i servizi essenziali.

Occorre prudenza ed è indispensabile il senso di responsabilità di tutti alla luce di un prevedibile e purtroppo costante aumento di contagi a tutti i livelli».