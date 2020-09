Coronavirus Italia, 1869 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

È di 48.593 persone attualmente positive (+875), 35.818 morti (+17), 223.693 guariti (+977), per un totale di 308.304 casi (+1.869), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 48.593 pazienti attualmente positivi, 2.746 sono ricoverati con sintomi (+9), 247 sono in terapia intensiva (+3) e 45.600 sono invece in isolamento domiciliare (+863). Anche oggi si registra un aumento dei nuovi casi ( per la precisione 1.869 contro i 1.912 di ieri). Più o meno stabile il numero dei tamponi effettuati: 104.387 contro i 107.269 test realizzati nella giornata di ieri.



Con 19.137 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, una percentuale quindi dell’1,36%. Resta stabile a 30 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 312 quello dei ricoverati negli altri reparti (+12). Sono quattro i decessi registrati per un totale complessivo di 16.941. Per quanto riguarda le Province, 92 positivi sono stati identificati a Milano (di cui 57 a Milano città), 41 a Varese, 27 a Brescia, 26 a Monza, 25 a Bergamo, 10 a Como, 9 a Mantova, 7 a Cremona, 6 a Lodi, 5 a Pavia, 4 a Lecco e 3 a Sondrio.