Coronavirus, in Puglia 51 tamponi positivi su 3.514 e altri 3 morti: 2 nel Foggiano e 1 nel tarantino

Nelle ultime 24 ore cala lievemente il numero dei nuovi positivi in Puglia ma, purtroppo, aumenta il numero dei decessi. Infatti sono stati registrati 3.514 test per l'infezione da Coronavirus e, di questi, sono risultati 51 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Purtroppo, come detto, sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 396.426 test.4.518 sono i pazienti guariti. 2.337 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.445, così suddivisi:

2.896 nella Provincia di Bari;

624 nella Provincia di Bat;

768 nella Provincia di Brindisi;

1.791 nella Provincia di Foggia;

787 nella Provincia di Lecce;

520 nella Provincia di Taranto;

58 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.