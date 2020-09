Continua a crescere il numero dei positivi da Coronavirus in Puglia a fronte di un numero inferiore di tamponi effettuati rispetto a ieri. Sono infatti stati registrati 3299 test per l'infezione da Covid e di questi 90 sono risultati positivi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Oltre un terzo dei nuovi positivi si annida nel Foggano dove soano attivi alcuni focolai.

Tra i nuovi positivi risulta nel Leccese anche l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, e sua moglie così come ha lui stesso annunciato con un post su Fb.

Purtroppo anche oggi è stato registrato un decesso, in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 392.912 test. 4.498 sono i pazienti guariti. 2.309 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.394, così suddivisi:

2.869 nella Provincia di Bari;

619 nella Provincia di Bat;

766 nella Provincia di Brindisi;

1.782 nella Provincia di Foggia;

781 nella Provincia di Lecce;

518 nella Provincia di Taranto;

58 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.