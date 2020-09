Addio estate, arriva il maltempo in Puglia: scatta l'allerta gialla

BARI - In arrivo in Puglia un'ondata di maltempo che mette la parola fine definitivamente all'estate. Secondo le previsioni meteo il passaggio di stagione è sottolineato anche dal cambiamento meteorologico: già da domani 22 settembre, data dell'equinozio d'autunno, le previsioni meteo annunciano già l'arrivo di piogge e temporali. In particolare, la Protezione civile regionale ha emesso per la Puglia un'allerta meteo 'gialla' dalle 14 di oggi pomeriggio, 21 settembre, per le prossime dieci ore.