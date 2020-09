Coronavirus Italia, 1.587 nuovi contagi e 15 morti nelle ultime 24 ore

È di 44.098 persone attualmente positive (+937), 35.707 morti (+15), 218.351 guariti (+635), per un totale di 298.156 casi (+1.587), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 44.098 pazienti attualmente positivi, 2.365 sono ricoverati con sintomi (-15), 222 sono in terapia intensiva (+7) e 41.511 sono invece in isolamento domiciliare (+945).

Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 85.428 tamponi a fronte dei 103.223 di ieri e dei 99.839 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, 211 sono quelli in Lombardia, 173 in Veneto, 171 in Campania, 165 nel Lazio, 147 in Toscana, 116 in Sicilia, 115 in Emilia-Romagna. Solo l’Abruzzo ha registrato zero nuovi contagi. Calano i nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, attestandosi a 1.587 (ieri erano stati 1.638 ), ma con meno tamponi. Ciò significa che la percentuale di tamponi positivi sul totale oggi è più alta di ieri. Tornano a calare i morti: 15, contro i 24 di ieri.