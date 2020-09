Regionali, ministro Gualtieri in Puglia: «Straordinario lavoro Emiliano»

«Sono qui a sostenere Michele Emiliano che ha fatto un lavoro straordinario in tutti questi anni e poi durante il Covid». Lo ha detto il ministro per l’Economia, Roberto Gualtieri, a Bari per sostenere il governatore uscente del centrosinistra.

«Emiliano - ha aggiunto - è stato un pilastro di una strategia di contrasto alla pandemia e di rilancio dell’economia con misure molto importanti che sono state prese in Puglia. E che sono state complementari e hanno rafforzato anche quelle nazionali». Per Gualtieri, «chi non crede al ruolo centrale di una sanità pubblica e universale ha sbagliato epoca, e quindi è fondamentale che prosegua il lavoro straordinario fatto sulla sanità pugliese che ha permesso di salvare vite umane». «Occorre guardare al futuro - ha concluso - anche per valorizzare le straordinarie potenzialità ed eccellenze della Puglia che è diventato un modello nel mondo grazie al lavoro del centrosinistra, e ora può diventare protagonista del rilancio del Paese con il Recovery plan».

«Annuncio il rifinanziamento per altri settanta milioni di euro delle misure anti Covid, che il presidente di Confindustria» Puglia «Fontana mi ha detto oggi essere, secondo il suo giudizio, la migliore misura mai adottata in Italia in questo periodo. Se ho capito bene, si chiederà al governo nazionale di estenderla a tutta l’Italia perché tutte le organizzazioni datoriali italiane hanno molto apprezzato le misure della Puglia». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi in occasione di un incontro 'Per una Puglia che guarda al mondò, con i ministri della Economia, Gualtieri, e degli Affari regionali, Boccia.

POPOLARE BARI: REGIONE CHIEDERA' DI ENTRARE IN CAPITALE - La Regione intende entrare nel capitale della Banca popolare di Bari con «60 milioni di euro», ha precisato Emiliano, aggiungendo che si tratta di «fondi specifici» che la Regione può utilizzare per questo scopo.

«La Regione è la benvenuta nella banca. Ci saranno questioni tecniche da dirimere, ma conoscendo Emiliano e la sua determinazione sono certo che questa cosa la faremo». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Bari per partecipare ad un incontro con gli imprenditori pugliesi. Il ministro ha commentato così l’annuncio del governatore pugliese di voler entrare con 60 milioni nel capitale della BpB. «La disponibilità della Regione Puglia a concorrere al rilancio della Banca popolare di Bari - ha concluso - è positiva». Il ministro ha confermato che entro ottobre ci sarà l’Assemblea per la elezione degli organismi della Banca. Dopo l’elezione dei nuovi organismi, dunque, è ipotizzabile che possa finire l'amministrazione straordinaria