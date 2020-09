Coronavirus Italia, crescono nuovi contagi (1.434) e morti (14). Allarme terapie intensive

È di 39.712 persone attualmente positive (+525), 35.633 morti (+9), 214.645 guariti (+695), per un totale di 289.990 casi (+1.229), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 39.712 pazienti attualmente positivi, 2.222 sono in isolamento domiciliare (+100), 201 sono in terapia intensiva (+4) e 37.289 sono invece in isolamento domiciliare (+421).

Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 80.517 tamponi a fronte dei 45.309 di ieri. Tra i nuovi contagi, 176 sono quelli in Lombardia, 141 in Liguria, 139 nel Lazio, 136 in Campania, 125 in Emilia-Romagna, 115 in Veneto, 77 in Sicilia, 76 in Puglia. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.



I nuovi contagi da Coronavirus continuano a crescere in Italia, attestandosi a 1.229 (ieri erano stati 1.008). Ieri, tuttavia, erano stati effettuati circa la metà dei tamponi, quindi oggi la percentuale di test positivi sul totale di quelli fatti è più bassa. Aumentano, invece, i ricoveri in terapia intensiva: si torna sopra i 200.