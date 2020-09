Il Foggia ricomincia da 5 e il mosaico prende forma

FOGGIA - Adesso che dalla giustizia sportiva è arrivato il semaforo verde, al Foggia serve una robusta campagna di rafforzamento per allestire una rosa all’altezza del prossimo campionato di Serie C. C’è molto da fare, in tutti i reparti. Intanto la formazione rossonera riparte da una certezza: il portiere. Tra i pali ci sarà ancora Ermanno Fumagalli. L’esperto estremo difensore bergamasco è stato tra i primi riconfermati dal direttore tecnico Corda, assieme ad Anelli, Salvi, Gentile ed El Ouazni: cinque senior attorno ai quali nascerà il nuovo Foggia.

«Sono felice della riconferma, era ciò che volevo: da quando è terminata la scorsa stagione ho manifestato la mia volontà di restare qui, a prescindere dalla categoria - racconta il numero 1 rossonero -. Ora che l’approdo in Serie C è certo, posso dire che è quello che la città di Foggia merita ed è ciò che anche noi meritiamo per quanto fatto sul campo nello scorso campionato di Serie D. Foggia non può stare tra i dilettanti. Ora si apre un nuovo capitolo, con entusiasmo e voglia di fare bene».

Classe ‘82, originario di Treviglio, Fumagalli è tra i veterani della Lega Pro, campionato che il portiere lombardo conosce come le sue tasche: più di 550 presenze fra Serie C, C1 e C2, in una lunga carriera cominciata vent’anni fa. Nella nuova stagione ormai alle porte, l’ex numero 1 del Piacenza affronterà in terza serie diverse squadre in cui ha militato in passato, come Casertana, Avellino e Juve Stabia. «Stiamo lavorando sodo, con grande attenzione e impegno, cercando di proporre in campo ciò che mister Capuano ci chiede - dice il 38enne estremo difensore dei “Satanelli” -. Nelle prime due amichevoli pre-campionato si sono viste buone cose. È chiaro che c’è ancora tanto da fare. Essendo tra i più esperti della squadra, cerco di dare il mio contributo in tutto e per tutto, provando a spiegare e a far capire ai più giovani, con i consigli e l’esempio, cosa vuol dire giocare a Foggia, cosa significa indossare la gloriosa maglia rossonera».

Nel ritiro di Trevi nel Lazio, il portiere lombardo si è presentato con un nuovo look (capelli biondo platino) e quando è arrivata la certezza della promozione in C ha comprato pasticcini per tutti, per festeggiare. «L’emozione è stata grande, ci tenevamo tanto a riportare il Foggia dove merita e siamo contenti di esserci riusciti», conclude Fumagalli, che nel torneo scorso di Serie D è stato determinante con le sue parate, tra gli artefici di numerose vittorie rossonere.

Nel frattempo il Foggia prosegue gli allenamenti pre-campionato. Anche ieri doppia seduta: un mix di lavoro atletico, sessioni tecnico-tattiche, partitella. A Trevi nel Lazio ha fatto capolino una rappresentanza di ultras della Curva Sud, che ha esposto uno striscione di incitamento nei confronti della squadra: «Lotta, combatti e vinci insieme a noi».

Oggi la terza amichevole, al comunale «Amati» di Trevi alle 17, contro il Fiuggi (Serie D). Test a porte chiuse, nel rispetto delle normative anti-Covid relative agli incontri di calcio. Nelle due verifiche precedenti, vittorie per 9-0 contro l’Asd Trevi (Terza Categoria) e per 5-1 contro l’Audace Genazzano (Eccellenza laziale). Da questa settimana il mercato del Foggia potrà prendere quota. I primi acquisti per il 3-5-2 di Capuano potrebbero essere il centrocampista ex Avellino Garofalo e il laterale destro Kouadio. Tra i giocatori sotto osservazione - che Corda e Capuano stanno valutando in ritiro - i centrocampisti Chavez (paraguaiano, ex Isernia), Tuttisanti (nella scorsa stagione in forza al Monopoli), Abonckelet (Bisceglie) e Pietrobono (Fiuggi), gli attaccanti Calemme (Nardò), Tascini (Vis Pesaro e Pro Sesto) e D’Andrea (Fiuggi). Fra gli obiettivi per rinforzare il reparto avanzato, infine, Dell’Agnello, Cernigoi, Neglia, e un paio di punte del Catania: Curcio e il giovane Distefano, classe 2000.