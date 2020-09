Coronavirus Puglia, 70 positivi su 3916 tamponi: 32 solo nel Barese. Tre i morti

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 3.916 test e sono stati registrati 70 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 fuori regione.

Dei 17 casi di Covid attribuiti alla provincia di Taranto, alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della Rsa di Ginosa Marina.

Tre i morti: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 339.446 test, mentre 4.169 sono i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 1.470.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.209, così suddivisi: 2.305 nella Provincia di Bari; 503 nella Provincia di Bat; 727 nella Provincia di Brindisi; 1.476 nella Provincia di Foggia; 710 nella Provincia di Lecce; 435 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento», spiega il dg dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce

«A Brindisi - sottolinea il dg Giuseppe Pasqualone - l'unico positivo registrato oggi è stato individuato attraverso il contact tracing, poiché collegato a un caso precedente».«5 casi registrati oggi nella provincia Bat: 2 sono ricoverati, 1 é un contatto stretto di persona positiva registrata nei giorni scorsi, 1 è tornato dalla Romania e su un ultimo caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione», ha dichiarato Alessandro Delle Donne.

«Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al COVID 19 - commenta il dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla - di questi 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale. È scattata immediatamente la sorveglianza attiva e la verifica dei contatti stretti da parte dei nostri servizi».

«L’unico caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione è un contatto stretto di caso già noto, residente in provincia di Lecce», commenta Rollo dell'Asl di Lecce.