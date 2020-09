Bari, incendio vicino alla Ferrovia manda in tilt l'Adriatica: treni bloccati per un'ora e mezza

Treni in parte cancellati e ritardi sino a un'ora e mezzo sulla tratta Adriatica per un incendio scoppiato alle porte di Bari, nei pressi di Parco Nord a ridosso del quartiere San Paolo. La circolazione ferroviaria è rimasta a bloccata per un'ora e mezzo in entrambe le direzioni, per poi riprendere su un binario unico - linea Pescara Bari - poco prima delle 16 e tornare «normale» sui due binari poco dopo le 16.20.

Maggiori disagi per treni cosiddetti «metropolitani» alcuni dei quali hanno subito parziali cancellazioni: Trenitalia ha attivato bus sostitutivi tra Barletta e Bari centrale spostando così nel capoluogo la partenza per la tratta successiva. I convogli interessati dalla parziali cancellazioni sono stati otto.

Trenitalia fa sapere attraverso le informazioni in tempo reale, che per altri 17 treni, i regionali e quelli a lunga percorrenza come gli Intercity, sono stati accumulati ritardi fino a 100 minuti, tempo che dovrebbe essere ridotto nel corso del pomeriggio e della serata.

Non del tutto chiare, per ora, la cause dell'incendio comunque estranee alla linea ferroviaria.