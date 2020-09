Nicola Rana, il fedele custode dei segreti di Aldo Moro: nelle sue mani l'ultima lettera

Nicola Rana, scomparso venerdì all’età di 86 anni in Taranto, dove si era ritirato in giugno, ammalato, è stato a lungo il depositario dei segreti politici e delle confidenze private di Aldo Moro, del quale fu per 25 anni - fino alla strage di via Fani, ai 55 giorni ed all’assassinio del presidente della Dc da parte delle Brigate rosse - il capo della segreteria particolare. Accanto a Moro, del quale era anche assistente nella cattedra di Diritto e procedura penale nella Facoltà di Scienze politiche della Sapienza di Roma, negli anni del governo (presidenza del Consiglio dei ministri, ministero di Grazia e Giustizia, della Pubblica istruzione, degli Esteri) e del partito (segretario nazionale della Democrazia cristiana, poi suo presidente), Rana fu tra i pochissimi «amici di Moro» a non tradire lo statista nei giorni convulsi della prigionia di Moro nel «carcere del popolo» dei terroristi.

Fu a lui ricevere, nello studio di Moro in via Savoia, la telefonata dei brigatisti che indicavano dove trovare le prime lettere dalla prigionia del leader Dc; o perlomeno le prime che le Br fecero recapitare: una indirizzata alla moglie Eleonora, una al ministro dell’Interno Cossiga, la terza proprio a Rana. E fu lui a ricevere l’ultima delle missive di Moro, prima della spietata esecuzione. Rana si adoperò in ogni modo per istituire un canale di comunicazione fra le Br e Moro loro prigioniero da un lato, governo e partito dall’altro; ma anche a cercare di costruire un ancor più complesso contatto biunivoco fra Moro e la sua famiglia. Purtroppo non vi riuscì.

Anche su quanto accaduto durante i 55 giorni Nicola Rana ha mantenuto uno stretto riserbo, mai divagando rispetto a quanto richiestogli nelle commissioni d’inchiesta. E soprattutto non ha mai fatto parola, se non per confermare pochi tratti caratteriali del «presidente», peraltro a tutti noti, del Moro privato. L’avrebbe considerato scorretto in assoluto, volgare da parte di chi di Moro era stato davvero amico e confidente.

Avvocato, giornalista pubblicista, allievo prima di Moro all’Università di Bari, poi suo collaboratore al ministero di Grazia e Giustizia quindi assistente ordinario nella cattedra di Moro a Scienze politiche (la sera prima del rapimento, fra le altre cose, aveva discusso col presidente delle lauree alle quali, dopo il dibattito alla Camera sulla fiducia al governo Andreotti, Moro avrebbe dovuto presenziare come relatore), fu in seguito consigliere della Corte dei Conti (nomina governativa, sotto la presidenza Ciampi), della quale era presidente onorario. Chiamato nel 1978 alla presidenza dell’Agenzia giornalistica Italia (Agi), la seconda per importanza delle agenzie giornalistiche italiane, da Pietro Sette, presidente dell’Eni (proprietario dell’Agi), fu brutalmente estromesso nell’agosto 1989 dal presidente dell’epoca, Franco Reviglio, al culmine di una polemica per le pesanti intromissioni di Reviglio stesso nella conduzione aziendale dell’Agi, inclusa la nomina irrituale da parte dell’Eni di un direttore generale dell’agenzia («senza alcun rispetto - denunciò - delle regole giuridiche e del metodo democratico, svuotando di qualsiasi significato la funzione degli organi societari»); una «manovra da caserma», la definì Rana, avvenuta pochi giorni prima dell’assemblea degli azionisti (ovvero l’Eni) dove si sarebbe potuto procedere al cambio al vertice.

Nei primi anni ’80 fu consigliere d’amministrazione dell’Edisud, la società privata che aveva rilevato nel 1978 la gestione della Gazzetta del Mezzogiorno dal Banco di Napoli (che rimase proprietario della testata fino agli anni ’90). Prima della nomina nella Corte dei Conti, Nicola Rana è stato a lungo negli anni ’70 ed ‘80 consigliere d’amministrazione del Formez, il Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno voluto da Sergio Pastore, fondatore della Cisl e poi ministro per il Mezzogiorno, con il compito di formare classe dirigente pubblica e privata nel Sud. Nelle elezioni del 1979 fu candidato dalla Democrazia cristiana nel difficilissimo collegio senatoriale di Taranto: sfiorò l’elezione ed ottenne comunque il miglior risultato di sempre fra tutti i candidati lì presentati dalla Dc.

Due anni fa, nel quarantennale del delitto Moro, aveva confidato a Famiglia Cristiana: «Fui il destinatario della prima e dell’ultima lettera del presidente. Nella prima busta, oltre al biglietto per me, c’erano anche una missiva per la moglie e una per Francesco Cossiga. Ricordo che da subito pensai che non c’erano molte speranze perché la cosa finisse bene. Per la verità lo avevo già pensato guardando come era stata assassinata la scorta di Moro. Non dimenticherò mai il corpo a terra di Iozzino, colpito in testa, con il sangue che ancora fluiva sull’asfalto. Mi sono detto che chi era stato capace di un gesto simile difficilmente avrebbe restituito vivo Aldo Moro».