Coronavirus Italia: +1695 casi e 16 vittime. Solo Val D'Aosta e Molise a zero contagi

In Italia ci sono 1695 nuovi casi di Coronavirus. Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute nel consueto aggiornamento quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono morte anche 16 persone. 13 sono i ricoveri, di cui nessuno in terapia intensiva. Eseguiti 107.658 tamponi, dimesse o guarite 583 persone. Attualmente nel nostro paese ci sono 31.194 positivi. I deceduti in totale sono 35.534