Asp Monopoli: Emiliano ha scelto D'Atri, ma l'ex sindaco ha una condanna definitiva

Nel 2003 è stato condannato dal Tribunale militare a sei mesi per abbandono di posto, sentenza poi diventata definitiva nel 2006 con la conferma della Cassazione. Michele D’Atri, ex sindaco di Grumo Appula, il Comune del Barese commissariato a ottobre scorso per la mancata approvazione del bilancio, è dunque a tutti gli effetti pregiudicato. Nel giugno scorso, il governatore Michele Emiliano lo ha nominato commissario della Asp «Romanelli Palmieri» di Monopoli, dove si è formalmente insediato solo il mese scorso.

Gli incarichi nelle Asp hanno natura fiduciaria e dipendono dalla politica: D’Atri è infatti considerato un fedelissimo di Emiliano. Ma la legge regionale 15 del 2004 è piuttosto chiara: nei consigli di amministrazione non può essere nominato chi è stato condannato «a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione». D’Atri all’epoca dei fatti era un appuntato della Finanza in servizio alla dogana del Porto di Bari e scappò dal suo posto di guardia infilandosi, pistola in pugno, nell’auto di un cittadino «perché - secondo la sentenza - inseguito da personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato»: era in corso un’indagine a suo carico per una (presunta e mai provata) concussione ai danni diun extracomunitario. L’allora militare provò a difendersi sostenendo che stava inseguendo un sospetto, ma fu ugualmente condannato e quella sentenza gli costò poi l’espulsione dalla Finanza.

La condanna (D’Atri era pubblico ufficiale, il reato che ha commesso non è colposo) sembrerebbe dunque impedire la nomina alla guida di una Asp. L’ex sindaco, per quanto riferito dagli uffici della Regione, avrebbe firmato la dichiarazione in cui attesta di non trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto alla legge del 2004, e dunque senza fare riferimento alla sentenza. «Stiamo verificando», risponde il dirigente Pierluigi Ruggiero spiegando che D’Atri è stato convocato proprio per fornire chiarimenti sul punto. «In relazione a questa vicenda - aggiunge l’avvocato Antonio La Scala - D’Atri è stato assolto in via definitiva dal Tribunale ordinario di Bari perché il fatto non sussiste e, per quanto mi risulta, non ha mai riportato nessuna altra condanna». Ma resta quella sentenza militare ormai passata in giudicato: la Regione dovrà spiegare se ne era a conoscenza e dovrà chiarire se è compatibile con la legge