Coronavirus in Italia, 1.733 contagi e 11 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 30.099 (+1.184 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.733 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 274.644. Tra ieri e oggi si contano 11 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.518. I guariti sono 209.027 (+537 rispetto a ieri).





Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, i pazienti in isolamento domiciliare sono 28.371 (+1.081),i ricoverati con sintomi sono 1.607 (+102) e quelli in terapia intensiva sono 121 (+1). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 113.085 tamponi (dato record), a fronte dei 92.790 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è pari all’1,53 per cento (ieri era dell’1,5 per cento).