Tragedia in Salento: donna annega in mare a Torre Lapillo

LECCE - Tragedia pochi minuti fa in un tratto di spiaggia libera di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo.

Una donna è annegata. Si tratta di una turista che aveva raggiunto la costa per passare una tranquilla giornata di vacanza.

Inutili i soccorsi di altri bagnanti, sul posto ci sono al momento i sanitari del 118 e gli uomini del soccorso in mare.