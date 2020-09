Coronavirus, in Basilicata 15 nuovi positivi: 10 sono braccianti in struttura Palazzo San Gervasio

In Basilicata ci sono 15 nuovi casi di Coronavirus, su 827 tamponi processati. Lo rende noto la task force regionale. Di questi 15, 10 sono relativi ai braccianti agricoli ospiti nella struttura di Palazzo San Gervasio (una ventina sono fuggiti questa mattina, ma a quanto si apprende non sarebbero tra i positivi), le altre 5 persone sono 2 coniugi di Policoro, entrambi sintomatici, 2 di Matera, tra cui una ragazza ucraina che vive nella città dei Sassi, e 1 operaio FCA di Garaguso.

Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 36 di cui 33 in isolamento domiciliare.

Attualmente sono 3 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, mentre al ‘Madonna delle Grazie’ un paziente si trova nel reparto di Malattie infettive e l’altro in quello di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al 'Madonna delle Grazie' di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 33 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 58.050 tamponi, di cui 57.476 risultati negativi.