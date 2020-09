Coronavirus Italia, 1326 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

È di 27.817 persone attualmente positive (+1.063), 35.497 morti (+6), 208.201 guariti (+257), per un totale di 271.515 casi (+1.326), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 27.817 pazienti attualmente positivi, 1.437 sono in isolamento domiciliare (+57), 109 sono in terapia intensiva (+2) e 26.271 sono invece in isolamento domiciliare (+1.004). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 102.959 tamponi a fronte dei 81.050 di ieri e dei 58.518 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, 237 sono in Lombardia, 163 in Veneto, 130 nel Lazio e 117 in Campania. Seguono Emilia-Romagna (107), Sicilia (83) e Sardegna (73). Solo in Molise non è stato registrato alcun nuovo caso.



I nuovi contagi da Coronavirus tornano a crescere in Italia, superando quota mille e attestandosi a 1.326 (ieri erano stati 978). Importante però considerare che oggi sono stati fatti circa 20mila tamponi in più rispetto a ieri: si tratta del dato in assoluto più alto da inizio pandemia, 102.959 test. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.