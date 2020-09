Regionali Puglia, Laricchia: «introdurrò la figura del medico scolastico»

BARI - «Vogliamo introdurre la figura del medico scolastico in tutte le scuole della Puglia. Nel Lazio il M5S ha già ottenuto questo importante risultato e, se sarò eletta presidente della Regione Puglia, sarà uno dei miei primi atti». Lo dichiara la candidata del M5S e di Puglia Futura alla Regione Puglia, Antonella Laricchia. «Il medico scolastico - continua - sarà sia referente Covid, in stretta collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, individuando casi sospetti e tracciando la rete dei contatti, che un punto di riferimento per temi come l’educazione alimentare e sessuale e per sensibilizzare sulla lotta al bullismo e prevenzione delle dipendenze come quella dal gioco d’azzardo o dalla droga. Grazie al medico scolastico potrebbe finalmente diventare realtà il protocollo per la somministrazione di farmaci salvavita a scuola, sottoscritto da Regione e Ufficio Scolastico regionale nel 2018, ma mai diventato operativo»