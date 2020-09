Coronavirus Italia, 978 contagi e 8 morti nelle ultime 24 ore

È di 26.754 persone attualmente positive (+676), 35.491 morti (+8), 207.944 guariti (+291), per un totale di 270.189 casi (+978), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 26.754 pazienti attualmente positivi, 1.380 sono in isolamento domiciliare (+92), 107 sono in terapia intensiva (+13) e 25.267 sono invece in isolamento domiciliare (+571). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 81.050 tamponi a fronte dei 58.518 test effettuati nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagi, 242 sono in Lombardia, 125 nel Lazio e 102 in Campania. Seguono Emilia-Romagna (99), Veneto (97), Sardegna (50). Solo in Valle d’Aosta non è stato registrato alcun nuovo caso.





Cala leggermente il numero dei nuovi contagi rispetto a ieri (978 contro 996), a fronte però di oltre 20mila tamponi in più. Due i morti in più di oggi rispetto a ieri. Importante l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: +13 nell’ultimo giorno e totale che torna sopra quota 100. Il 29 luglio scorso, in terapia intensiva c’erano 38 persone.