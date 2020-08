Coronavirus, in Italia 996 contagi nelle ultime 24 ore: 6 nuove vittime

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale sono 269.214 le persone contagiate. Effettuati +58.518 tamponi.