Coronavirus Italia, 1462 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore

È di 23.035 (+1.103) persone attualmente positive, 35.472 (+9) morti e 206.902 (+348) guariti, per un totale di 265.409 (+1.462) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 23.035 attualmente positivi, 1.178 (+47) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 74 (+7) necessitano di terapia intensiva, mentre 21.783 (+1.049) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano leggermente i nuovi casi rispetto a ieri (+1.411 contro i +1.462 di oggi), mentre resta alto il numero dei tamponi realizzati: oggi, infatti, sono stati effettuati 97.065 test a fronte dei 94.024 tamponi realizzati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 316 casi, seguita dalla Campania con 183, il Lazio con 166 nuovi contagi e l’Emilia-Romagna con 164.