Coronavirus, in Puglia 51 nuovi casi su 3510 tamponi: quasi la metà nel Barese

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51 nuovi casi di Coronavirus: lo rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Sono stati registrati 3.510 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati riscontrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 291.265 test. 4.018 sono i pazienti guariti. 597 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.170, così suddivisi: 1.718 nella Provincia di Bari; 422 nella Provincia di Bat; 698 nella Provincia di Brindisi; 1.327 nella Provincia di Foggia; 662 nella Provincia di Lecce; 302 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL

Dichiarazione del Dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce:

“Sono stati registrati 22 casi positivi oggi in provincia di Bari, la maggior parte dei quali riferiti a contatti stretti di casi già individuati e tracciati dal dipartimento di prevenzione. Abbiamo tra i positivi ancora rientri da Sardegna e Calabria. Si è reso necessario il ricovero ospedaliero solo per due casi”.

Dichiarazione Alessandro Delle Donne, Dg della Asl Bt:

"Sono 6 i casi registrati oggi nella provincia Bat. 2 tornano da Malta mentre per gli altri 4 sono in corso le indagini del dipartimento di prevenzione”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone:

"Un caso in provincia di Brindisi riguarda una donna, sintomatica, che attraverso il medico di famiglia ha contattato la Asl ed è stata sottoposta a tampone. È in isolamento fiduciario e sono stati eseguiti tamponi anche a suoi familiari e contatti stretti. Il secondo caso è in fase di accertamento".

Dichiarazione del Dg Asl Le Rodolfo Rollo: “Il caso odierno riguarda una persona temporaneamente presente in provincia di Lecce, a domicilio e in isolamento su cui è in corso l’indagine epidemiologica”.

Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla:

“Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in provincia di Foggia 10 nuovi casi di persone positive al COVID 19. Si tratta di 5 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono i casi di contatti stretti già individuati e sottoposti a sorveglianza attiva. L’ultimo caso è quello di una persona sintomatica, individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale. La situazione è costantemente monitorata dal servizio di igiene che continua le attività di indagine epidemiologica”.

Dichiarazione del Dg della Asl Taranto, Stefano Rossi.

“I pazienti risultati oggi positivi al Covid nella provincia di Taranto, sono rientrati da Sardegna, Grecia, Milano, Albania, tutti sottoposti a controlli come da prescrizione, sono asintomatici, attualmente in isolamento domiciliare, seguiti dai medici del dipartimento di prevenzione. Sono stati individuati e messi in isolamento anche i contatti stretti”.

DECARO: PREOCCUPATO PER AUMENTO CASI - «Sono preoccupato, anche molto, perché il numero dei contagi è salito a 117, tenendo conto solo delle persone che sono a domicilio, senza contare chi invece è in ospedale. Per fortuna il numero delle persone in terapia intensiva è molto basso, ce ne sono solo sei, si è abbassata notevolmente l’età media, da 72 anni a 36 anni se togliamo le persone ricoverate nelle Rsa». Lo dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando i dati relativi agli aumenti di contagi da Covid-19 in città negli ultimi giorni. "Questo dimostra - dice Decaro - che si stanno ammalando soprattutto i ragazzi, si stanno contagiando i ragazzi. Prima erano i nonni, adesso invece sono i nipoti. Sono prevalentemente ragazzi che tornano dalle vacanze, che sono stati in vacanza in Grecia, in Croazia, a Malta e quando tornano poi contagiano i famigliari e gli amici che frequentano». Il sindaco rinnova quindi «l'appello a utilizzare le precauzioni, stare a distanza, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento sociale, igienizzare le mani più volte durante la giornata. Solo in questa maniera riusciamo a convivere con il virus in attesa di un vaccino che pare stia per arrivare».