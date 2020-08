Coronavirus in Italia, contagi ancora in calo (+878) e altri 4 morti in 24 h: una sola regione «covid free»

Continua a scendere per il secondo giorno consecutivo la curva dei contagi da coronavirus in Italia nonostante anche un deciso aumento del numero di tamponi effettuati.

Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i casi positivi sono stati 878 contro gli 953 di ieri per un totale di 261.174 dall’inizio dell’epidemia.

Le Regioni più colpite sono la Lombardia (119), il Lazio (143), la Campania (138) e il Veneto (119). Sola la regione Molise oggi non fa registrare nuovi casi.

Stabile invece il numero dei decessi: 4 come il giorno precedente. Il totale dei deceduti sale così a 35.445. In aumento i guariti che sono 353 (ieri erano 192) per un totale di 206.015.

In calo anche il numero delle persone attualmente positive su base quotidiana: oggi sono 519 in più contro i 757 di ieri per un totale di 19.714. Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario aumentano di 8 unità, 1.058 in tutto rispetto ai 1.045 di ieri.

I ricoverati in terapia intensiva invece salgono a 66, uno in più rispetto ai 65 di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.590 rispetto ai 18.085 di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 72.341 tamponi, circa 13 mila in più rispetto a ieri quando erano stati 45.914.