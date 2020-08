Coronavirus in Italia, in calo contagi (+ 953) decessi (+4) e ricoveri in terapia intensiva

Si ferma dopo alcuni giorni la crescita della curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i casi positivi sono stati 953 contro gli 1.210 di ieri per un totale di 260.298 dall’inizio dell’epidemia.

Le Regioni più colpite sono l'Emilia Romagna (116), il Lazio (146), la Campania (116) e il Veneto (116).

Solo la Valle d’Aosta non ha registrato alcun caso nelle ultime 24 ore. Cala anche il numero dei decessi: 4 contro i sette di ieri. Il totale dei deceduti sale così a 35.441.

I guariti sono 192 (ieri erano 267) per un totale di 205.662. In calo anche il numero delle persone attualmente positive su base quotidiana: oggi sono 757 in più contro i 935 di ieri per un totale di 19.195.

Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario aumentano di 74 unità, 1.045 in tutto rispetto ai 971 di ieri.

I ricoverati in terapia intensiva invece scendono a 65, quattro in meno rispetto ai 69 di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.085 rispetto ai 17.368 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 45.914 tamponi, circa 20 mila in meno rispetto a ieri che erano stati 67.371.