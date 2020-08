Coronavirus Italia, cresce curva contagi (+1071), calano decessi (+3) e ricoveri in terapia intensiva: una regione covid free

Continua purtroppo a salire la curva dei contagi da Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, su 77.674 tamponi effettuati (ieri 71.996), 1071 sono risultati i nuovi casi casi positivi al coronavirus. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: il totale sale così a 258.136.

Le regioni più colpite sono il Lazio (215), la Lombardia (185), e il Veneto (160). Solo la Valle d’Aosta non ha registrato alcun caso nelle ultime 24 ore. Scende invece il numero dei decessi: tre contro i nove di ieri. Il totale dei deceduti sale così a 35.430.

I guariti sono 243 (ieri erano 274) per un totale di 205.203. In aumento il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 825 in più contro i 664 di ieri per un totale di 17.503. Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario aumentano di 5 unità, 924 in tutto rispetto ai 919 di ieri.

I ricoverati in terapia intensiva passano invece da 69 a 64, con 5 pazienti in meno. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.515.