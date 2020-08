Bari, il maestro Capozzo candidato alle Regionali: «Elezioni d'intralcio a scuola? Meglio il rinvio»

BARI - «Sono entusiasta e carico per la mia candidatura al Consiglio regionale. Ma se queste elezioni fossero un intralcio alla ripartenza dell’anno scolastico, sarei favorevole a un rinvio, anche di un solo mese». Lo dichiara in una nota Gino Capozzo, maestro elementare di Acquaviva delle Fonti (Bari) e candidato alle prossime elezioni regionali in Puglia con 'Italia in Comune'.

«Sarebbe bello - afferma - che da qui al 24 settembre tutte le istituzioni si fermassero e concentrassero ogni loro sforzo per garantire ai nostri figli un ritorno quanto più sereno nelle aule scolastiche. Da maestro so quanto sia prezioso, più di ogni cosa, il bene dell’istruzione al quale rischiano di rinunciare i nostri alunni».