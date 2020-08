Coronavirus Italia, 479 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 479 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 253.915. I decessi sono stati 4, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.396. Gli attualmente positivi 14.733, 327 in più rispetto a ieri. 56 i ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto al giorno precedente). Il totale dei dimessi-guariti sale a 203.786, 146 in più in 24 ore. 36.807 i tamponi effettuati.