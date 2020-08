Coronavirus Italia, 629 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore

È di 14.406 (+157) persone attualmente positive, 35.392 (+4) morti, 203.640 (+314) guariti, per un totale di 253.438 (+629) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.406 attualmente positivi, 764 (-7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (-1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.587 (+165) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 53.123 tamponi a fronte dei 46.723 test effettuati nella giornata di ieri.