Coronavirus, in Italia +574 contagi. 3 vittime, i positivi superano i 14mila

La Protezione Civile ha diffuso poco fa il consueto bollettino epidemiologico per la diffusione dei contagi da Coronavirus: in Italia ci sono 574 nuovi positivi (il Veneto è la regione che conta più nuovi casi, 127, seguito dalla Lombardia con 97), e gli attualmente contagiati sono quindi 14.249. Tre sono le vittime in più rispetto a ieri, mentre il numero di dimessi e guariti sale di 403 unità. Un nuovo ricovero in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, effettuati 46.723 tamponi che portano a 7.467.487 il numero totale.