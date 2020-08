Coronavirus, in Basilicata 4 nuovi positivi su 378 test: guariti 12 migranti in centro accoglienza

In Basilicata ci sono 4 nuovi casi di Coronavirus: si tratta dei giovani di Palazzo San Gervasio rientrati da Malta. Nella giornata di ieri, come comunicato dalla task force, sono stati analizzati 378 tamponi. Nella stessa giornata, inoltre, sono state registrate 13 guarigioni: 1 persona residente in Basilicata e 12 cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi sono 8 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 374 guariti; 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’, 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 38 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 50.626 tamponi, di cui 50.025 risultati negativi.