Potenza calcio, ok a risoluzione contratto con l'allenatore Raffaele

POTENZA - Il Potenza Calcio (serie C), in una nota, ha comunicato «di aver raggiunto l’accordo con mister Giuseppe Raffaele per la risoluzione del contratto che lo legava ai rossoblu fino al 30 giugno 2021».

Al tecnico siciliano, alla guida dei lucani dal novembre 2018, la società ha riconosciuto «il merito di aver condotto il Potenza ad un quinto e ad un quarto posto nella regular season, ad un primo e secondo turno nazionale dei play off. La società - è scritto nel comunicato - ringrazia mister Raffaele per la professionalità e la competenza dimostrata, oltre all’amore profuso nei confronti del club, della città e di tutti i suoi tifosi, augurandogli le migliori fortune e il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi».