Coronavirus Italia, 523 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore

È di 14.081 (+290) persone attualmente positive, 35.231 (+6) morti, 202.923 (+226) guariti, per un totale di 252.235 (+523) casi, il bilancio aggiornato relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.081 attualmente positivi, 786 (+7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 13.240 (+281) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 51.188 tamponi a fronte dei 52.658 test effettuati nella giornata di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 84 contagi, seguita dalla Lombardia con 74 nuovi casi e dalla Liguria con 63.