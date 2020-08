Coronavirus Italia, 259 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 10 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 13.368 (+105 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 259 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 250.825. Tra ieri e oggi si segnalano 4 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.209. I guariti sono 13.368 (+150 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, i ricoverati con sintomi sono 779 (+16), i pazienti in isolamento domiciliare sono 12.543 (+88) e quelli in terapia intensiva sono 46 (+1). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 26.432 tamponi, a fronte dei 37.637 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è 0,97 per cento.

Nelle ultime 24 ore le regioni che ha registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 sono l’Emilia-Romagna (39) e il Lazio (38). Si segnalano 32 nuovi contagi in Sicilia, 31 in Lombardia e 26 in Puglia. Nessun nuovo caso invece in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata.