Coronavirus in Italia, cresce curva contagi (+463), calo dei decessi (+2)

Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del

ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di ieri, che fanno salire il totale a 250.566.

Numero di vittime al minimo storico dall’inizio dell’epidemia in Italia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono due le persone morte in tutto il Paese per il Covid, un dato che non si registrava dal febbraio scorso. Ieri erano stati segnalati dal bollettino 13 morti. Complessivamente, i decessi

dall’inizio dell’epidemia sono 35.205.

Cresce anche il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 13.263, rispetto a ieri 310 in più. In leggero aumento il numero delle terapie intensive con 45 pazienti, solo due in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.455, rispetto a venerdì 316 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 771 di ieri ai 763 di oggi. Tra tutte le regioni, solo in Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non si sono registrati nuovi casi.

I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38) e Lazio (38).

Le persone guarite sono 202.098 (+151). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 37.637 mentre ieri erano stati 53.298. In una nota del bollettino si segnala che in assenza di casi positivi e variazioni delle altre voci, i dati esatti della Regione Basilicata verranno comunicati nella giornata di domani.